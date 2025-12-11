コロナ禍から急速に拡大を続けるVTuber業界。その世界の中でも異彩を放つ、ゲーマーの女性陣を要したグループぶいすぽっ！が「ぶいすぽっ！ フェス2025」を11月22日~11月24日にかけてLaLa arena TOKYO-BAYで行った。 開会式のMCを務めた藍沢エマと紫宮るな©︎ぶいすぽこのイベントは22日をプロローグと題し、特別番組や楽屋トークの1on1でファンとの交流を深め、23日24日は前半にゲームイベントと後半にライブイベント