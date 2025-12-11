〈ハウス食品×UTme!福岡限定発売〉ハウス食品の即席袋麺ブランド「うまかっちゃん」とユニクロがコラボレーションした「うまかっちゃん」Tシャツが、福岡県内のユニクロ一部店舗限定･数量限定で販売される。税込1990円。ユニクロ福岡空港国際線出国エリア店は12月5日に発売し、ユニクロアミュエスト博多店･ユニクロ博多口地下街店では12月中旬から発売となる。今回発売するTシャツは、ユニクロのサービス「UTme!」でオリジナルデ