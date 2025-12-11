いよいよ受験シーズン到来。ナーバスになりがちな彼女を勇気づけるには、どんなメッセージが効くのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「『彼がいてよかった』と受験生の彼女が感激するメッセージ」をご紹介します。【１】「勉強中ゴメン、遅くまで頑張ってるね！」など、彼女の忙しさに配慮しつつ応援するメッセージ「お互いの夢のために頑張ってる感じがした」（10代女性）というよ