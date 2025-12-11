Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、９季ぶり９度目のＪ１優勝を飾った鹿島は全選手（コンディション不良除く）が参加した。＊＊＊鹿島イレブンは式典の冒頭に全員で入場。優勝監督賞を受賞した鬼木達監督は「選手、スタッフ、サポーターの力強い声援があっての優勝だった。多くの人と喜び会えたことが全てだと思います」とあいさつ。来季に向け「Ｊリーグ全体を盛り上げていき