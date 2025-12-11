土砂崩れにより2024年から通行止めになっている静岡･焼津市の「浜当目トンネル」について、静岡県は2026年8月にも工事を完了させ、その後速やかに、通行止めを解除する方針を示しました。県道静岡焼津線の「浜当目トンネル」では、2024年7月、トンネル上の斜面が高さ90メートル幅170メートルにわたって崩れ、トンネル内にひび割れが確認されたことなどから、全面通行止めが続いています。県は通行再開に向けて検討会を