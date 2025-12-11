重慶市両江新区にある賽力斯集団の「スーパーファクトリー」でラインオフを待つ新エネルギー車。（９月１９日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京12月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が11日発表した11月の中国国産ブランド乗用車販売台数は前年同月比5.8％増の216万9千台となった。乗用車販売全体に占める割合は3.1ポイント上昇の71.4％だった。1〜11月の販売台数は前年同期比19.4％増の189