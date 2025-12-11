今年4月に発売して予定の1000個が即完売となったカードゲーム『さいたま伝』の拡張パックが12月12日に発売される。浦和vs大宮という永遠のライバル対決をテーマにした偏愛バトルが、今回の拡張パックの登場でさらに盛り上がる。拡張パックには新カード20種を収録。浦和側は「タケカワユキヒデ」、「彩果の宝石」、「埼玉スタジアム2002」、「須原屋」などの10種、大宮側は「日高屋」、「鉄道博物館」、「大宮たん（ビッカメ娘）」