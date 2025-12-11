上海外高橋港区の外港海通埠頭に停泊中の輸出用の中国国産自動車を積んだＲＯＲＯ船。（９月１１日撮影、上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社北京12月11日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が11日発表した中国の11月の自動車輸出台数は前年同月比48.5％増（前月比9.3％増）の72万8千台となり、月間として初めて70万台を超えた。車種別に見ると、乗用車は48.7％増（同9.1％増）の62万4千台、商用車は47.2％増（同10.5％