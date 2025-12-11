2024年11月にアップデートを受けたモデル編集部ではヒョンデのEVを長期レポート中。前回はふたたびレポート車となった、『エコトロニックグレーパール』と呼ばれるグレーのボディカラーを纏った『アイオニック5』をご紹介した。今回はもう少し細かく車両の仕様をチェックしていきたい。【画像】ヒョンデ・アイオニック5が編集部に帰ってきた！レポート車の詳細をチェック全72枚レポート車は2024年11月にアップデートを受けたモデ