タレントの上原さくらさんが自身のブログで、幼稚園に通う娘がインフルエンザA型に感染したことを報告。突然の発熱から始まる、看病の日々を綴りました。【写真を見る】【 上原さくら 】娘が「38.6℃」の発熱インフルエンザA型に感染看病中に “ 神のタイミング ” で届いた豪華フルーツに感激上原さんは、「帰宅して、夕飯の支度をしていたら、娘が寒いと言うので…まさかねと思いつつ熱を測ったら…38.6℃でした」と投稿。