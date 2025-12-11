アパレルブランド「Stola.（ストラ）」から、『トムとジェリー』の人気キャラクター・タフィーをプリントした別注スウェットが登場します。12月11日（木）より、全国の店舗と公式オンラインストアで販売開始。大人がさらりと着られるベーシックカラーのデザインは、可愛いだけでなく日常に溶け込む洗練された仕上がりに。サイズもS・Mの2展開で、好みのシルエットが選べるのも魅力です♡ タフ