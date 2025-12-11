5台以上の車両を使用する事業者に義務づけられている「安全運転管理者」の選任をしていなかったとして、埼玉県の医薬品運送会社と副社長の男性が書類送検されました。道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、埼玉県三郷市の医薬品運送会社「メディスケット」副社長の男性（43）と、法人としての「メディスケット」です。警視庁によりますと、副社長らは、5台以上の車両を使用する事業者に義務づけられる「安全運転管理者」を選