契約更改交渉を終え、来季の抱負を記した色紙を手にするヤクルト・内山＝11日、東京都内の球団事務所ヤクルトの内山壮真捕手が11日、東京都内の球団事務所で契約交渉し、今季の2倍となる年俸4400万円で更改した。プロ5年目の今季は主に外野で出場して初めて規定打席に到達し、打率2割6分2厘、8本塁打、48打点。「いろいろな経験ができて、いいシーズンだった」と振り返った。来季は内野へ転向し、背番号は3に変わる。「また一