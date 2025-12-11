上海の繁華街を歩く人たち＝11月（共同）【北京共同】世界銀行は11日、2025年の中国の経済成長率予測を4.9％に引き上げた。積極的な財政政策や堅調な輸出を踏まえ、前回予測から0.4ポイント上方修正した。一方、不動産不況の長期化や地方財政の逼迫などを理由に、26年の成長率は4.4％に減速するとした。世銀は、中国では住宅価格の下落を背景に家計の慎重な支出姿勢が続き、投資にも減速感が見られると指摘。貿易摩擦の長期化