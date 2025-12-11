08年北京五輪シンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）日本代表でタレントの青木愛（40）が11日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。青木はストーリーズで「ひさびさばっさり髪切ったぞ」と報告。紫のトップスで、スマートフォンを構えた自撮り写真をアップした。そして「ここまで短いの初かも」と告白。「でもあと3センチ切る」と明かした。また「全然関係ないけど」と話題