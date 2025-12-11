アメリカは、ベネズエラ沖で制裁対象の石油を運んでいたとするタンカーを拿捕しました。アメリカとベネズエラの緊張がさらに高まることになりそうです。【映像】制裁対象のタンカーが拿捕される瞬間（実際の映像）アメリカのボンディ司法長官は10日、FBI（＝連邦捜査局）などが制裁対象となっているベネズエラ産やイラン産の原油を運ぶタンカーを拿捕したとする動画をSNSに公開しました。このタンカーは、数年間にわたって外