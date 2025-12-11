TBSの火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の最終話が12月9日に放送されました。【写真】最後まで貫いた「肌着エプロン」姿最終話では、謹慎が明けて職場に復帰した勝男（竹内涼真）と自分の店を始めるために動き出した鮎美（夏帆）の姿が描かれました。ラストでは二人の関係が新たな局面を迎え、視聴者から納得と落胆の声が上がっています。＊以下12月9日放送回のネタバレを含みます。最終回あらすじ火曜ドラマ『じゃあ、