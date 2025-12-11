12月14日に最終回を迎える日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。【写真】撮影を終えたキャストたちTBSは約3カ月半に及ぶ撮影を終えたキャストたちのコメントを公表しました。山王耕造役を務めた佐藤浩市さんは「みんなが熱い気持ちで参加しているからいい作品が作れたと思います」と熱い気持ちを述べ、佐藤さんのオールアップを見守っていた栗須役の妻夫木聡さんは感極まって涙を流しました。本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文