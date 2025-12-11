「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。11月28日(金)に放送された「ソレを買って何を作るんですか？」をプレイバック！【動画】ホームセンター購入品で戦車を自作！兄弟のガチすぎるものづくり巨大ホームセンターで買い物をしていた人の“その後”に突撃取材。出会ったのは、由紀夫さん・淳平さん兄弟。なんと自宅で戦車を作っているとのことで、早速密着することに。向かったのは、2人の秘密基地。