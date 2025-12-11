瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で曇りになっていて、雨の降っているところがあります。11日夜も雨の降るところがあるでしょう。岡山県では夜のはじめごろまで、雷を伴うおそれがあります。 12日は寒気や湿った空気の影響で、おおむね曇りの見込みです。岡山県北部では昼前まで雪や雨の降るところがあるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く予想です。朝の最低気温は岡山と高松で5度、津山で3度でしょう。日中の最高気温は岡