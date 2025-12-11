ライブ配信中の女性がメッタ刺しされ、亡くなっていく姿をファンの視聴者が目撃する……。ひと昔前なら想像もつかない凄惨な事件が起きたのは今年3月11日午前中のこと。現場は東京都新宿区のJR山手線高田馬場駅すぐ脇の路上。被害者の「最上あい」こと佐藤愛里さん（当時22歳）と栃木県小山市在住の被告の中年男は、配信者とファンであり、深刻な金銭トラブルを抱えていた。 【画像】「数万いける？」佐藤さんが高野被告に送ったL