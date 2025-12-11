¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎDFËÌÀî¤Ò¤«¤ë¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢ÃËÀ­¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSafari¡×(ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ)¤Î2026Ç¯1·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ËÌÀî¡£¡ÖÀ§Èó¤ß¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡£¶¥µ»Ãæ¤ÎÇ÷ÎÏ¤Î»Ñ¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç