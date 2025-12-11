現役ドラフトで西武からオリックスに移籍した平沼翔太外野手（28）が11日、福岡市内でのトークショーに出演した。ソフトバンクの近藤健介を中心に毎年1月に鹿児島県徳之島天城町で自主トレをともに行う選手たちが「TEAMAMAGIトークショー2025」を開催。9日の現役ドラフトで移籍が決まったばかりの平沼も参加した。冒頭では「先日、ライオンズからオリックスに行くことになりました平沼です」とあいさつ。トークショー