マツオインターナショナル（株）（大阪市中央区、登記上:渋谷区）と、関連の松尾産業（株）（大阪市中央区備後町3−4−9、登記上:大阪市西区）は12月11日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し同日、保全管理命令、調査命令、弁済禁止の保全処分命令及び包括的禁止命令の各命令を受けた。申請代理人は北野知広弁護士（弁護士法人大江橋法律事務所、大阪市北区中之島2−3−18）ほか。保全管理人には中森亘弁護士（北浜法律事務