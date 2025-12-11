NHK¤Ï11Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Öbacknumber¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇòÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç20ÁÈ¡£¹ÈÁÈ¤Î21ÁÈ¤ËÊÂ¤Ö¤¢¤È1ÏÈ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÍèÇ¯¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¡£09Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë2020Ç¯¤Þ¤Ç12Ç¯Ï¢Â³12²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íâ10Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇòÁÈ»Ê²ñ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤â3²óÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯Ëö¤ò¤â¤ê¾å