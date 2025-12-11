議会閉会後、取材に応じる北海道鶴居村の大石正行村長＝11日北海道鶴居村など4市町村にまたがる釧路湿原国立公園を巡り、鶴居村議会で11日、隣接民有地の購入費を含む補正予算が全会一致で可決、成立した。民有地では民間企業による大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設計画が一時浮上した経緯があり、周辺の景観を守るため今後の建設を阻止することが狙い。村によると、民有地は約7.5ヘクタールで、購入費の予算は150万