オートレースの池田政和選手が12月9日、亡くなった。52歳だった。元SMAPの森且行選手らがいる川口オートレース場所属の池田選手は、1993年のデビュー以来、日本選手権を2勝、スーパースター王座決定戦を4勝するなど、最高峰のSG（スーパーグレード）レースで8勝をマーク。かつては2016年に廃止となった船橋オートレース場に所属し、“船橋のエース”として一時代を築いた。通算成績は優勝72回、1着回数1060回、生涯獲得賞金は12億9