NTT東日本 長野支店は11月21日、長野県千曲市および県内5企業とともに課題解決型セッションプログラムを開催した。会場となった千曲市市民交流センター「てとて」には各団体から若手ビジネスパーソンが集い、千曲市の課題を通して地域の未来を語り合った。11月21日に千曲市で行われた課題解決型セッションプログラム○課題解決型セッションプログラムから地域課題を考える地域社会においてさまざまな問題が表面化しているが、多く