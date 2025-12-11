クリスマスまであと2週間。福岡県大野城市の住宅でNPO法人・日本九援隊が準備していたのは、およそ800個のクリスマスプレゼントです。送り先は、被災地の子どもたちです。 11月18日に発生し、12月4日にようやく鎮火したばかりの大分県佐賀関の大規模火災。住む場所を失い避難所で生活する子どもたちのほか、ことし8月の大雨で被害を受けた福岡県福津市の上西郷小学校の児童に贈るプレゼントです。企業からの支援で、お菓子は十