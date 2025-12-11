物価高の中迎えた冬のボーナスシーズン。街行く人たちに年末年始に向けたお財布事情を聞いてみました。2025年もあと20日。街は慌ただしくなる時期ですが…そんな中、皆さんが楽しみにしているのが…。（40代）「仕事を頑張ったらアップするかなとか、それは頑張ろうとか思いますね」（20代）「入ったら自分の趣味とかに使えるので、そこでがんばろうとモチベーションにつながったり。わくわくしながら仕事の方頑