◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）ファン投票最終発表＝１２月１１日アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）が第２回中間発表から大きく順位を上げ、第１回特別登録を行った馬のうち、得票数の多い上位１０頭に与えられる優先出走権をほぼ手中にした。賞金での出走がまだ微妙な情勢だったアドマイヤテラは先週の第２回中間発表まで７７７５票で第４９位だった。