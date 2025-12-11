静岡･鈴木知事は11日の定例会見で、リニアについて、2026年中に着工容認の判断ができるか問われました。そのこたえは…。リニアを巡っては、静岡県がJR東海に対して、対策が不十分だとする水資源や環境保全に関する課題のうち、2025年はじめの時点で24項目の対話が残っていましたが、その後、9項目が完了し、残すは15項目となっています。11日、リニアの議論の進ちょくに関して問われた鈴木知事は…。（鈴木知事）「水資源は全て専