広島の会沢翼捕手が１１日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、３０００万円減の年俸５０００万円でサインした（金額は推定）。今季はシーズン通して１軍にいたものの、先発マスク１８試合を含む出場２４試合に終わった。減額制限（１億円以下は２５％）を超えた提示額に「出ていないからね。こればっかりは仕方がない」と淡々と受け止めた。交渉は約１時間に及んだ。「これからの役割というものも含めて、話させていた