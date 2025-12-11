３人組ロックバンド・ｂａｃｋｎｕｍｂｅｒが、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に３年ぶりに出場することが１１日、同局から発表された。人気曲「水平線」と、ＮＨＫウィンタースポーツテーマソング「どうしてもどうしても」の２曲を歌唱。前回の２０２２年は特別企画で紅白初出演したが、今回は白組での出場になる。ボーカル＆ギターの清水依与吏は「また３人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに