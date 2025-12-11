西武の平沼翔太（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。来季からオリックスへ移籍すると報告した。平沼は「この度オリックス・バファローズに移籍します」と発表。「5年前、ファイターズからライオンズへの移籍が決まったとき、正直なところ落ち込みました。でも、今回オリックスへの移籍が決まったとき、寂しさはもちろんありますが『オリックスでプレーできることが楽しみだ』と思える自分がいました」と心境を明かした