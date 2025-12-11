Jリーグは11日、横浜市内で年間表彰式「Jリーグ・アウォーズ」を開催。鹿島のDF植田直通(31)がフェアプレー個人賞を受賞した。神戸のGK前川黛也、広島のGK大迫敬介とともに受賞した植田。表彰式のプレゼンターはサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」で、大きなぬいぐるみを手に「憧れのキティちゃんに会えてうれしい」とニッコリ。そして「キティちゃんのように世界中から愛される人間になりたいと思います」と決意を