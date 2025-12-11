12月8日午後11時15分ごろに発生した、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震。最大震度は6強を観測、北海道から岩手県の沿岸には一時津波警報や注意報が発表され、午前1時ごろには岩手県の久慈港で70cmの津波を観測した。【映像】外国人の悲鳴に水が漏れる水槽 地震当時の様子一夜明けると、各地で地震の爪痕があらわに。震度6強を観測した青森県八戸市では多くの建物に被害が発生し、JR八戸線の橋脚には地震ででき