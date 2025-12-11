【オーランド（米フロリダ州）＝平沢祐】米大リーグ・メッツからフリーエージェント（ＦＡ）となっていたピート・アロンソ内野手（３１）がオリオールズと５年総額１億５５００万ドル（約２４２億円）で契約合意したと、１０日に大リーグ公式サイトが報じた。アロンソは２０１９年に５３本塁打を放ってナ・リーグ本塁打王と新人王に輝いた。今季は打率２割７分２厘、３８本塁打、１２６打点。メジャー通算２６４本塁打。千賀滉