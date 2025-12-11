お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎さんが、ラジオ番組で第一子が誕生していたことを報告しました。 【写真を見る】【 見取り図 】盛山晋太郎さん第一子誕生をラジオで報告「盛山ジュニアがいますので」相方リリーさんを暴露「こいつ普通に泣いてたで」盛山さんは、相方のリリーさんと共にTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」に出演。ゲストにネコニスズ（舘野忠臣さん＆ヤマゲンさん）を招いてトークを送りました