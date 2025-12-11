※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子の気持ちを無視して書道教室へ通わせようとする義母。泣きじゃくりながら帰ってきた息子を見た妻は断固反対の姿勢をとるが、夫は「そんなに目くじらを立てなくても〜」とへらへらした対応で、真剣に取り合ってくれない…書道教室の費用を義母に甘える？ ■そもそもやりたくないのに ■やはりどこか他人事 ■また