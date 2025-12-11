株式会社Space Compassは2025年12月11日、衛星通信事業者のHELLAS SAT Consortium Limited（Hellas Sat）と、衛星間光通信ネットワークの相互接続に向けた協力に関する覚書を締結したと発表しました。【▲ Space Compass（右）とHellas Sat（左）のロゴ（Credit: Space Compass, Hellas Sat）】両社は、高速・大容量な衛星間光通信ネットワークの普及には、国や事業者の枠を超えてネットワーク同士を接続できる相互運用性の確立が