幸せな外出▶▶この作品を最初から読む大きな体につぶらな瞳、愛嬌たっぷりの人懐っこさ全開な仕草。ああ、ゴールデンレトリバーがとにかく愛おしすぎる！「なんでゴルってこんなにも可愛いんだろう？」ゴールデンレトリバー（ゴル）に魅了されたゴルマニア・かんち(8kanchi8)さんが描くのは、ゴルの生態や行動、魅力やあるある話が盛りだくさんのエピソードです。ときにマニアックなほど丁寧な観察眼で描くマンガは、ゴ