1950年代イギリスの小さな村グランチェスターを舞台に、若き牧師が探偵として殺人事件に挑む人気シリーズ『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン1〜9が、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、2025年12月10日（水）20：00〜期間限定全話無料公開開始！