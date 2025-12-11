12月11日、Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が横浜アリーナで開催されている。オープニングで歴代のMVP受賞者、中山雅史氏（1998年）、三都主アレサンドロ氏（1999年）、中村俊輔氏（2000年、2013年）、藤田俊哉氏（2001年）、中澤佑二氏（2004年）、楢崎正剛氏（2010年）、佐藤寿人氏（2012年）、青山敏弘氏（2015年）、中村憲剛氏（2016年）がサプライズで登場した。 時代を彩ったスーパースターが一堂