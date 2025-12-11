11日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8623枚だった。うちプットの出来高が1万593枚と、コールの8030枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の1198枚（7円安1円）。コールの出来高トップは5万1000円の1417枚（172円安32円）だった。 コールプット