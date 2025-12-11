11日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7105枚だった。うちプットの出来高が4119枚と、コールの2986枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の512枚（5円高325円）。コールの出来高トップは5万5000円の352枚（55円安81円）だった。 コールプット 出来高