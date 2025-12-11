11日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は111枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の12枚（2円安10円）。コールの出来高トップは7万円の7枚（3円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行