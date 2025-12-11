ラクスル [東証Ｐ] が12月11日大引け後(16:45)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比21.6％増の10.5億円に伸びたが、通期計画の45.5億円(中央値)に対する進捗率は23.2％にとどまり、5年平均の28.3％も下回った。 同時に、TOBに伴い、従来4.25円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.6％→6.5％とほぼ横