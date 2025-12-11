卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は11日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）は同8位の伊藤美誠（スターツ）と対戦。ゲームカウント4ー3で勝利して、準々決勝進出を決めた。 ■ 約7年ぶりの国際舞台での再戦 今季は自身初となる世界卓球シングルスでのメダル獲得など、好調なシーズンを過ごしている伊藤。長粼とは、2018年のオー