サイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手を巡り、ドジャース移籍の噂が加速している。タイガースのスコット・ハリス編成本部長が「アンタッチャブルな選手はいない」と発言したことで、くすぶっていたトレード話が再燃。交換要員を用意できるのは、ドジャースしかいないという見方が強まっている。 ■地元局記者「一気に進展も」と伝える 荒唐無稽か現実的か……。最強左腕のトレード話